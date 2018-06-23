На месте таможенно-пропускного пункта «Ханоба» таможенного управления Хачмазского района на границе с Россией планируется построить новый таможенный пункт, отвечающий международным стандартам и современным требованиям.

Как передает Тренд, об этом в субботу сказал начальник управления технологических инноваций Главного управления по оценке деятельности и программ развития Государственного таможенного комитета Азербайджана Азер Аббасов.

Аббасов добавил, что в связи с этим вопросом уже создана комиссия и началась работа по реализации проекта. Строительство пункта будет вестись азербайджанской стороной.

Minval.az