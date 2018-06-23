Самолеты F-16, входящие в состав группы «Соло-Тюрк» Военно-воздушных сил Турции, прибыли в Азербайджан для участия в праздничных мероприятиях, посвященных 100-летию Вооруженных сил Азербайджана.
Об этом сообщает сайт министерства обороны.
Самолеты F-16, входящие в состав группы «Соло-Тюрк» Военно-воздушных сил Турции, прибыли в Азербайджан для участия в праздничных мероприятиях, посвященных 100-летию Вооруженных сил Азербайджана.
Об этом сообщает сайт министерства обороны.
Дата: 2018/06/23 18:19
Раздел: Азербайджан, Армия, Важно
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