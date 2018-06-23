Оперативная обстановка на линии фронта находится под полным контролем ВС Азербайджана. Об этом сказали Trend в министерстве обороны Азербайджана в ответ на запрос в связи информацией, распространяемой в армянской прессе.

Отметим, что в субботу в армянской прессе сообщалось о нахождении тела армянского солдата. Спустя несколько часов еще в одном сообщении говорилось о якобы совершении диверсии азербайджанскими ВС.

В минобороны отметили, что армянская сторона путем распространения такого рода информации преследует цель скрыть случаи небоевых смертей и преступлений, которые постоянно происходят в армянской армии в результате беззакония и неуставных отношений

«Любая повседневная деятельность азербайджанской армии приводит к фобии и панике у вражеской стороны. Сообщаем, что подразделения азербайджанской армии никакой диверсии не совершали. Распространяемая в армянской прессе информация не соответствует действительности и направлена лишь на то, чтобы отвлечь внимание общественности этой страны от происходящего в армянской армии самоуправства и растущих небоевых потерь», — сказали в минобороны Азербайджана.

Minval.az