Глава минэнерго Азербайджана Пярвиз Шахбазов предложил участникам заседания ОПЕК+ провести министерскую встречу в 2019 году в Баку, передает ТАСС.

«Я бы хотел воспользоваться возможностью и передать приглашение президента Азербайджана Ильхама Алиева странам ОПЕК+ провести следующую министерскую встречу в 2019 году в Баку», — заявил П.Шахбазов перед началом встречи ОПЕК+.

После приветственного слова он вручил секретариату ОПЕК картину, на которой изображена первая в мире вышка по промышленной добыче нефти, установленная в 1846 году вблизи Баку. В настоящее время она является музейным объектом.

Генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо выразил надежду, что Азербайджан и впредь продолжит «играть важную роль» в кооперации ОПЕК+.

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