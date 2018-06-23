Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении 100-летнего юбилея Мехти Гусейнзаде.

Как сообщает сайт главы государства, в распоряжении говорится, что в декабре 2018 года исполняется 100 лет со дня рождения героического сына азербайджанского народа, видного представителя антифашистского движения сопротивления в период Второй мировой войны, Героя Советского Союза Мехти Ганифа оглу Гусейнзаде.

Согласно распоряжению, министерству обороны совместно с министерством образования и министерством культуры поручено подготовить план мероприятий в связи со 100-летним юбилеем Героя Советского Союза Мехти Гусейнзаде. Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.

Minval.az