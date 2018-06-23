В Гяндже в детсаду №31, в котором пострадала 2-летняя Мустафазаде Сара, уволены 2 человека, директору сделан выговор.

Как сообщили АПА в Исполнительной власти Гянджи, уволены воспитатель Гюльнара Исмаилова и нянечка Солмаз Зейналова, директору Гюнай Исмаиловой сделан выговор.

Согласно утверждению ИВ, 2-летнюю Мустафазаде Сару в детсаду укусил в лицо другой ребенок, она была помещена в больницу, после оказания медпомощи отпущена домой. Родители же девочки несогласны с версией «укуса в лицо другим ребенком».

По факту ведется расследование.

Minval.az