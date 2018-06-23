Советник премьер-министра Армении по внешней политике Арсен Харатян не исключает вероятности вовлечения в переговоры по карабахскому урегулированию бывшего президента Армении Сержа Саргсяна.

«К сожалению, в Армении не много людей, полностью владеющих переговорным процессом по Карабаху. Придет день, и, возможно, С.Саргсян пойдет в качестве специального посланника по карабахскому вопросу. Я не исключаю участие кого бы то ни было в вопросах, связанных с государственным интересом», — сказал А.Харатян в эфире Общественного телеканала Армении, передает «Интерфакс».

По его словам, нет бывших дипломатов.

«Никто не знает, что будет через месяц, год или пять лет. Ситуация может измениться, при которой знания, опыт этих людей будет необходимо применить. И эту дверь нельзя закрывать. Никогда», — отметил советник премьера Армении.

Вместе с тем, А.Харатян заявил, что на данном этапе встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева не планируется.

Minval.az