Администратор по правам животных Общества защиты животных Азербайджана Фарид Мансуров обратился в соответствующие структуры с просьбой о поиске лиц, распространивших в социальных сетях видео, где запечатлена демонстративная жестокость в отношении дикого животного.

Как говорится в сообщениина официальном сайте министерства экологии и природных ресурсов АР, данное обращение взял под контроль Фонд Гейдара Алиева.

Сотрудники 18-го отделения полиции Наримановского района Баку начали расследование в связи лицом, мучившим лису.

В ходе расследования стало известно, что лицом, распространившим в соцсетях видео жестокого обращения с лисой, был житель Баку Акиф Гасанов.

Гасанов признал свою вину.

Нарушитель закона был оштрафован министерством экологии и природных ресурсов на 500 манатов за административное нарушение, выплата штрафа была обеспечена.

Минэкологии выразило благодарность Фариду Мансурову за сознательную позицию в вопросе охраны природы, заботу о животных.

Minval.az