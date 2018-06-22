По железной дороге Баку-Тбилиси-Карс из России в Карс отправлено зерно.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в ЗАО «АзРусТранс», впервые по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс, транспортировка по которому осуществлялась только контейнерами, груз отправлен товарными вагонами.

ЗАО «АзРусТранс» совместно с ЗАО «ADY Express» перевезли зерно из России в Карс в зерновозах – хопперах. Зерно, в 12 вагонах из станции Сара, расположенной в Оренбургской области, по Южно-Уральскому пути доведено до станции Ахалкалаки, а после замены колесных пар вагоны отправлены в Карс. Груз уже прибыл на станцию Карс.

Отметим, что до сих пор, грузы по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс перевозились только контейнерами. На станции Ахалкалаки грузы переваливались на другие платформы, поступившие из Турции, и продолжали свой путь.

Протяженность сданной в эксплуатацию 30 октября 2017 года железной дороги Баку-Тбилиси-Карс составляет 846 километров, из них 504 километров проходят по территории Азербайджана, 263 километров по территории Грузии и 79 километров по территории Турции.

Minval.az