Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу принял членов Совета директоров Азиатского банка развития.

Глава государства с удовлетворением отметил успешное проведение в Азербайджане в 2015 году 48-го заседания Совета управляющих Азиатского банка развития и его большую важность. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что между Азербайджаном и Азиатском банком развития осуществляется эффективное сотрудничество, и высоко оценил непосредственное участие банка в финансировании различных инфраструктурных проектов в стране.

Глава государства рассказал об успехах Азербайджана, достигнутых в экономической сфере. Президент Азербайджана отметил, что среди развивающихся стран в «Индексе инклюзивного развития» в 2018 году Азербайджан находится на третьем месте, среди стран СНГ — на первом. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что согласно отчету Давосского экономического форума Азербайджан по конкурентоспособности находится на 35-м месте в мире, среди стран СНГ — на первом месте.

Коснувшись транзитных возможностей страны, глава государства подчеркнул, что в результате реализации крупномасштабных проектов в транспортном секторе вырос транзитный потенциал Азербайджана, проведены важные работы по модернизации железных дорог, и отметил значимость железной дороги Баку-Тбилиси-Карс и нового Бакинского международного морского торгового порта.

Член Совета исполнительных директоров Азиатского банка развития Кшатрапати Шивадж поздравил главу государства с победой на президентских выборах. Шивадж, отметив успешное сотрудничество между Азербайджаном и Азиатским банком развития, оценил реализацию «Южного газового коридора» как хороший пример этого сотрудничества. Член Совета исполнительных директоров подчеркнул, что этот коридор является очень важным проектом. Шивадж отметил, что несмотря на увеличение объема предусмотренного ранее финансирования многих проектов в мире, в ходе реализации «Южного газового коридора», наоборот, благодаря проведенной эффективной работе было потрачено даже меньше предусмотренных средств.

Шивадж сказал, что одна из целей визита в Азербайджан заключается в более близком ознакомлении с потребностями для развития страны, определении стратегических направлений для еще большего повышения эффективности банковской деятельности.

Член Совета исполнительных директоров высоко оценил обеспечение, несмотря на существующие финансово-экономические трудности в мире, макроэкономической и финансовой стабильности в Азербайджане, достигнутые в стране экономические успехи и осуществляемые реформы.

Президент Ильхам Алиев выразил благодарность за поздравления по случаю победы на выборах. Глава государства подчеркнул, что большая часть проекта «Южный газовый коридор» реализована, и сказал, что этот проект имеет глобальное значение для всей Европы. Глава государства особо отметил роль Азиатского банка развития как международной финансовой структуры, первой оказавшей поддержку проекту «Южный газовый коридор».

Президент Ильхам Алиев в то же время сказал, что открытие проекта TANAP имеет большое значение, и выразил уверенность в том, что этот проект внесет важный вклад в энергетическую безопасность Европы.

Президент Ильхам Алиев сказал, что в Азербайджане проводятся широкомасштабные работы в ненефтяном секторе и перед страной стоят большие планы, и выразил надежду на успешное сотрудничество с Азиатским банком развития в этом направлении и в будущем.

В ходе беседы обсуждались вопросы, связанные со стратегией занятости.

На встрече также состоялся обмен мнениями по стратегии банка на 2019-2023 годы, текущему положению и перспективам сотрудничества между Азербайджаном и Азиатским банком развития.

Minval.az