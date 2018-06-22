«Президент Азербайджана оценивает институты гражданского общества в качестве главного условия нашего развития».

Как сообщает АПА, об этом сегодня на мероприятии, посвященном 10-летию Совета государственной поддержки неправительственных организаций при президенте Азербайджанской Республики, сказал помощник президента по общественно-политическим вопросам Али Гасанов.

А.Гасанов отметил, что основа успехов Азербайджана была заложена Гейдаром Алиевым: «В нашей Конституции, принятой в 1995 году, нашли отражение построение гражданского общества, политический плюрализм, свобода политической деятельности. Это три условия нашего развития. Иностранные эксперты также отмечают наше развитие в каждой из этих трех областей. В 1995 году впервые были проведены выборы на многопартийной основе. Проведенные в прошедший период выборы также были прозрачными и на многопартийной основе. С 1995 года по сей день сформировались свободные медиа. Мы гордимся достижением наших целей и в развитии гражданского общества».

Minval.az