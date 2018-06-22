В Азербайджане арестованы 5 человек в связи со случаями массовых отравлений работников при работах на хлопковых полях.

Согласно совместному сообщению Генпрокуратуры, Минсельхоза и Агентства продовольственной безопасности, 10-20 июня в некоторых районах республики были зафиксированы факты массового отравления работников при работах на хлопковых полях.

«В ходе расследования по возбужденному уголовному делу была установлена вина пяти человек, которые уже арестованы. Это исполнительный директор Саатлинского филиала ООО «MKT IK» Чингиз Гезалов и агроном этого филиала Гюльмамед Кучиев, директор Имишлинского филиала ООО «MKT IK» Маариф Гулиев и старший агроном этого филиала Сурхай Мамедов, а также начальник Центра защиты растений Имишлинского района Минсельхоза Гяхраман Гяхраманов.

Им предъявлены обвинения по статьям 222.3 (наличие тяжелых последствий при нарушении правил безопасности при строительных и прочих работах) и ст. 308.2 (злоупотребление служебным полномочием, которое привело к тяжелым последствиям) УК Азербайджана.

В результате расследования 20 июня был уволен начальник Службы фитосанитарного контроля Минсельхоза Джамал Гулиев», — отмечается в сообщении.

Ведомства отмечают, что в настоящее время продолжаются следственные мероприятия.

В заявлении также указывается, что при расследовании уголовного дела были выявлены финансовые махинации со стороны ряда должностных лиц, которые пытались получить компенсацию в связи с лечением лиц, пострадавших в результате отравлений на хлопковых полях.

Minval.az