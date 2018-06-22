Оперативники Главного управления по борьбе с оргпреступностью Белоруссии задержали сына азербайджанского дипломата. 27-летний Эмиль Османов обвиняется в незаконной банковской деятельности.

Как стало известно «Фонтанке» 22 июня, Османов прилетел из Вены в Минск, где его ждал личный водитель на «Тойоте Камри». Сотрудники ГУБОП установили за автомобилем оперативное сопровождение. При пересечении границы с Россией молодого бизнесмена задержали и под конвоем доставили в Петербург.

По версии следствия, Эмиль Османов является организатором схемы по обналичиванию денежных средств. Ежемесячно через счета подконтрольных группе юрлиц «прокачивались» около 150 млн рублей, комиссия за обналичивание составляла до десяти процентов.

Османов-младший родился в Ленинграде, за границей предпочитал останавливаться в Монако. Светской публике известен по элитным автомобилям с госномерами Х…АМ.

Уголовное дело по статье 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность» возбуждено следственным управлением УМВД Центрального района Петербурга в конце мая 2018 года.

Эмиль Османов является сыном чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Молдове Гудси Османова.

Minval.az