Предлагается изменить срок регистрации въехавших в Азербайджан иностранных граждан и лиц без гражданства.

Как сообщает АПА, в связи с этим президентом Азербайджана в Милли Меджлис представлен законопроект о внесении изменений в статью 21 Миграционного кодекса АР (Регистрация иностранных граждан и лиц без гражданства по месту пребывания в Азербайджанской Республике).

Согласно проекту, временно пребывающие в Азербайджанской Республике иностранные граждане или лица без гражданства должны быть зарегистрированы по месту пребывания не после 10 дней как было ранее, а после 15 дней.

Законопроект будет обсужден на пленарном заседании ММ 29 июня.

Minval.az