«Абшеронский полуостров расположен на полупустынной зоне, и озеленение Баку улучшает экологическую ситуацию в городе, — говорит заведующая сектором по связям с общественными организациями, экологического просвещения и науки МЭПР Умайра Тагиева.

По ее словам, предприниматели, преследуя личные интересы, вырубают деревья и не задумываются об их ценности. А потому необходимо увеличить штраф за это нарушение. Министерство готовит правительству предложения об увеличении штрафов, установленных за уничтожение зеленых насаждений.

Еще в 2016-м году министерство экологии ужесточило наказание за вырубку лесов и уничтожение зеленых насаждений, в связи с чем в две статьи УК АР были внесены соответствующие изменения.

Согласно проекту, вынесенному на обсуждение Милли Меджлиса, в соответствии с изменениями, внесенными в ст. 259 УК, вырубка деревьев, кустов, уничтожение зеленых насаждений в лесах или же особо охраняемых зонах с нанесением ущерба в крупном размере предусматривает штраф в размере от 5 000 до 7 0000 манатов или же исправительные работы сроком до 2 лет, а также лишение права на занимание должности сроком до 3 лет или лишение свободы сроком до 2 лет.

Так же изменения были внесены и в Кодекс административных правонарушений.

Кроме того, за вырубку каждого дерева или же уничтожение кустов и растительности вдоль магистральных дорожно- и — железнодорожных полос физические лица должны заплатить штраф в размере 2 500 манатов, должностные лица 6 000 манатов, юридические лица 40 000 манатов.

За уничтожение каждого дерева, куста или же зеленых насаждений водных объектов и объектов водного хозяйства физические лица должны будут заплатить штраф в размере 3 100 манатов, должностные лица 7 000 манатов, юридические лица 45 000 манатов.

В течении двух лет Минэкологии выявляло нарушителей, руководствуясь звонками, письмами и жалобами граждан страны, отлавливало злостных рубщиков во время рейдов, штрафовало, наказывало дела передавались в суд.

Сегодня в ходе пресс-конференции руководитель пресс-службы Минэкологии Ирада Ибрагимова озвучила районы города, из которых в министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана поступило наибольшее количество жалоб, связанных с вырубкой и уничтожением деревьев, а именно: Насиминский, Хатаинский, Сураханский, Бинагадинский, Сабунчинский, Ясамальский.

В данный список стоило внести еще и Сабаильский район, где не так давно — прямо под носом у ИВ Баку, неизвестные срезали бензопилами деревья, росшие там несколько десятков лет. Данный инцидент был зафиксирован по улице Истиглалият, 71. В результате свидетели этого вандализма, а именно жители дома, попытавшиеся остановить вырубщиков (но так и не сумевшие этого сделать), обратились с жалобой в министерство экологии и природных ресурсов АР. В данный момент вырубщиков ищут соответствующие структуры.

Наименьшее количество вырубки было зафиксировано в Хазарском и Гарадагском районах.

Что касается регионов, то, по словам Ирады Ибрагимовой, наибольшее количество обращений по поводу вырубки деревьев поступили из Кюрдамирского, Имишлинского, Газахского, Габалинского, Исмаиллинского и Губинского районов.

Как известно, простой среднестатистический житель редко вредительствует. Как правило, вырубку заказывают застройщики – либо новостроек, либо доходных мест. И ни от кого не секрет, что эти «акулы местного бизнеса» имеют не малые деньги, а потому им легче заплатить штраф (сумма которого простому человеку кажется огромной) и продолжать строительство. А потому если все-таки дело решится в пользу увеличения штрафов, штрафы эти должны быть огромными, чтобы сама сумма была оглушительной пощечиной для вырубщиков. Не 7-8-10 тысяч за каждое дерево, а по 50-70 тысяч штрафа за каждое уничтоженное или даже поврежденное дерево. Кроме того, стоит отметить и тот факт, что многие застройщики сегодня умело прикрываются «госпроектом», чтобы безнаказанно рубить многолетние деревья и кустарники на территории, облюбованной под строительство — за подобное варварство следует штрафовать вдвойне.

Мы уверены, что ситуация в этом случае резко изменится к лучшему, и экология Баку будет сохранена.

Яна Мадатова

Minval.az