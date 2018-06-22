«Существуют три основные причины роста внешнего долга Азербайджана — повышение соотношения внешнего долга к ВВП из-за девальвации, оздоровление финансово-банковской системы и государственные гарантии на проект «Южный газовый коридор».

Как передает АПА, об этом сообщил министр финансов Самир Шарифов на сегодняшнем заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству. «Наш долг берется в иностранной валюте. ВВП же 3 года назад выражали в манатах, и курс был известен. После девальвации наш ВВП в долларовом выражении снизился, а соотношение внешнего долга к ВВП увеличилось в два раза.

Вторая основная причина роста внешнего долга Азербайджана заключается в расходах на оздоровление финансово-банковского сектора, в частности ОАО «Международный банк Азербайджана». В последнее время МБА кредитовался очень высокими процентами. Поскольку иностранные кредиторы банка рассматривали МБА как государственный, для поддержки их доверия государство взяло на себя обязательства МБА перед иностранными банками. На сегодняшний день мы сократили долг МБА перед кредиторами на 20%. Для обеспечения финансового оздоровления государство взяло на себя возвращение 2,3 миллиарда долларов. Только за счет этой меры наш долг вырос на 31%.

Еще 6 миллиардов долларов долга возникли в связи с проектом «Южный газовый коридор». Основные риски по проекту связаны со строительством, поэтому иностранные банки требуют гарантий в период строительства. У компании «Южный газовый коридор» нет активов. Именно поэтому иностранные банки выдвигают условие о том, что необходимы государственные гарантии под кредиты. При погашении госдолга мы создаем в среднем около 10% условных обязательств. В результате даже при задолженности на сумму 5 миллиардов долларов, компания подписывает контракт. Мы же, если даем госгарантию, увеличиваем свой долг на 10%».

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