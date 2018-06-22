Создание, формирование и укрепление в боях Национальной Армии, столетие которой мы отмечаем сегодня, приходится на период деятельности Азербайджанской Демократической Республики – на начало прошлого века.

С точки зрения увековечения исторических традиций и принципов преемственности, взяв за основу день организации первой армейской части «Отдельного Азербайджанского корпуса», Указом общенационального лидера Гейдара Алиева от 22-го мая 1998-го года 26-ое июня было объявлено Днем Вооруженных Сил Азербайджанской Республики.

Объявление этой даты Днем Вооруженных Сил имеет важное значение с исторической точки зрения и в плане восстановления преемственных традиций в национальном армейском строительстве.

Отмечаемый нами праздник является праздником как военнослужащих, так и всего азербайджанского народа. И поэтому я поздравляю наш народ по случаю этой знаменательной даты. Особо хочу отметить, что наша Армия встречает этот юбилей с конкретными успехами, победами и большими нововведениями.

Процесс военного строительства, основа которого была заложена великим лидером Гейдаром Алиевым, успешно продолжается, и сегодня наша армия переживает период своего развития и совершенствования. Как неоднократно подчеркивал Президент Азербайджанской Республики, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами господин Ильхам Алиев, армейское строительство является главной задачей для нашего государства.

Увеличение военной мощи и боеспособности Азербайджанской Армии, улучшение ее материально-технического обеспечения, в том числе усиление социальной защиты военнослужащих – приоритетные направления этой политики.

Комплексное проведение реформ создало условие для повышения уровня развития нашей Армии до уровня армий ведущих стран. Успешные экономические реформы, проводимые руководством республики, способствовали как развитию нашей страны во всех направлениях, так и увеличению в разы военного бюджета за короткий срок.

Мы осуществляем нашу деятельность руководствуясь Конституцией, законами Азербайджанской Республики, указами и распоряжениями Верховного Главнокомандующего, а также другими нормативно-правовыми актами. В плановом порядке проводятся мероприятия по оперативной и боевой подготовке, морально-психологической подготовке военнослужащих, подготовке кадров, вопросам материально-технического обеспечения и усовершенствованию военно-законодательных актов.

2018-ый год объявлен Годом командирской подготовки и совершенствования умений и навыков командиров всех уровней по управлению войсками и оружием в реальных боевых условиях.

Для обеспечения защиты страны от агрессии и вооруженного нападения основное внимание в Азербайджанской Армии уделяется боевой подготовке и мобилизационным мероприятиям. С целью оперативного реагирования на новые угрозы, риски и вызовы проводятся всесторонние комплексные мероприятия в сфере повышения боеспособности войск.

Предпринимаются все необходимые меры для полноценного обеспечения войск силами и средствами, отвечающими требованиям ведения современного боя с учетом реальной обстановки местности. С целью повышения боеспособности уровень их подготовки инспектируется внезапными проверками в плановом порядке и в разное время.

На переднем крае обороны выполнены необходимые фортификационные работы по всем направлениям, укреплены позиции путем усовершенствования инженерного обеспечения, сооружены новые инженерные сети и долговременные железобетонные огневые точки, созданы дополнительные земляные валы, подготовлены траншеи и подземные сети связи. Проделанные работы значительно повысили возможности обеспечения безопасности личного состава.

Продолжена прокладка дорог к боевым позициям, расположенным в сложных и горных условиях, в том числе для беспрепятственного и безопасного передвижения колонн, установлены и обновлены отвечающие современным требованиям средства связи и другие виды коммуникации. Эта деятельность продолжается и сегодня с учетом оперативной обстановки.

В тоже время в целях повышения боеспособности подразделений и приведения ее в соответствии с требованиями современных стандартов оптимизирована их организационно-штатная структура. Созданы все условия и сделано все необходимое для того, чтобы военнослужащие занимались непосредственно боевой подготовкой. Программа развития Азербайджанской Армии охватывает боевую подготовку, военное образование, воспитательную работу, улучшение социально-бытовых условий личного состава и другие сферы.

Одним из основных факторов, определяющих развитие Армии стало комплектование 80-и процентов личного состава военнослужащими, проходящими службу на контрактной основе. Назначение специалистов и профессиональных военнослужащих на должности, определяющие основное боевое обеспечение, положительно повлияло на повышение боеготовности нашей Армии. Для освобождения личного состава от выполнения хозяйственных работ около 21 тысячи гражданских служащих были приняты на работу. Это является одним из важных шагов, предпринятых в сфере оптимизации боевой подготовки.

Согласно плану подготовки, в целях совершенствования боевых навыков войск, штабов, командно-начальствующего состава и личного состава в целом, повышения профессионализма, умелого применения боевой и специальной техники, обеспечения боевого слаживания подразделений ежегодно на различных общевойсковых полигонах, в учебных центрах проводятся широкомасштабные стратегические, оперативно-стратегические, оперативно-тактические, тактические, тактико-специальные, командно-штабные учения и командно-штабные военные игры.

Основное внимание в организации и проведении оперативной и боевой подготовки уделяется изучению положительного боевого опыта, примененного в современных войнах и локальных вооруженных конфликтах, совершенствованию навыков и компетентности войск при практическом выполнении действий в соответствии с боевой задачей, повышению уровня профессионализма командиров и офицеров штабов.

Только в течение 2017-го года в соответствии с планом подготовки войск в целом было проведено свыше 40 командно-штабных военных игр, командно-штабных и командно-штабных мобилизационных учений, а также более 20-и тактических учений.

К проведенным учениям были привлечены максимальное количество личного состава, бронетехники, ракетных и артиллерийских установок, авиационные средства Военно-воздушных сил (ВВС), подразделения противовоздушной обороны (ПВО) и зенитно-ракетные соединения, оснащенные современными комплексами ПВО, корабли и катера Военно-морских сил (ВМС), а также силы специального назначения.

В марте текущего года, согласно плану, утвержденному Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами, на различных полигонах, расположенных в прифронтовой зоне, были проведены широкомасштабные учения с боевой стрельбой с участием различных видов и родов войск, объединений и соединений. В учениях приняли участие около 25.000 военнослужащих, до 250-ти танков и другой бронетехники, до 1000 ракетных и артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 50-ти самолетов и вертолетов армейской и фронтовой авиации различного назначения.

Целью учений с боевой стрельбой, в ходе которых была смоделирована боевая обстановка, стала демонстрация профессионализма и боевых навыков органов управления и войск, а также подготовка к будущей войне.

В течение года в рамках планов двустороннего сотрудничества и программ «Партнерство ради мира» около 1300 азербайджанских военнослужащих приняли участие в 200 мероприятиях, проведенных в зарубежных странах, и около 2.000 военных и гражданских служащих приняли участие в 140 мероприятиях, проведенных в Азербайджане.

Наши военнослужащие регулярно участвуют в различных тактических и широкомасштабных учениях при компьютерной поддержке, проводимых в региональном и международном масштабах. В течение прошлого года было обеспечено участие сотни азербайджанских военнослужащих в учениях, организованных в Турции, Германии, Румынии, Болгарии, Грузии, Иордании и других странах.

Наши военные также достигли больших результатов на проведенном в мае текущего года в Измире международном учении «Эфес-2018» и совместном тактическом учении Турция-Азербайджан, который прошел в июне нынешнего года в Карсе. Уровень подготовки азербайджанского солдата высоко оценивается военнослужащими высокого ранга, специалистами и независимыми экспертами зарубежных стран, а международные исследовательские центры, определяющие рейтинг армий разных стран, публикуют об этом в своих документах.

Наши военнослужащие будут представлены на уровне подразделений и штабных офицеров на различных учениях, которые пройдут в 2018 году в Германии, Великобритании, Турции, Грузии, Сербии, Болгарии, Ирландии, Греции, Норвегии и других странах.

Накануне юбилея я хотел бы еще раз отметить, что на вооружение нашей Армии были приняты разработанные с использованием высоких технологий самые современные, обладающие высокой точностью и способностью поражения целей на больших площадях вооружение и военная техника. Это внесло большой вклад в повышение военной мощи нашей Армии. Данный процесс осуществляется поэтапно и на регулярной основе в соответствии с указанием Верховного Главнокомандующего.

В течение последних лет наш военный потенциал значительно увеличился и существенно изменил военный баланс между Арменией и Азербайджаном в нашу пользу.

Успехи, достигнутые в апреле 2016 года в Агдеринском, Физулинском и Джебраильском направлениях, а также в мае текущего года в Нахчыване, стали возможными в результате комплексных реформ, проводимых благодаря заботе и вниманию, оказываемые Верховным Главнокомандующим нашей Армии. Оба исторических момента, которых я отметил, наглядно доказывают, что Азербайджанская Армия намного превосходит армянскую армию с точки зрения боеготовности, высокого боевого духа, морально-психологического состояния и профессионализма.

С учетом особенностей региона и обстановки в прифронтовой зоне, в том числе с целью удержания постоянного военного превосходства над противником на вооружение Армии принимается производимая в различных странах новая, современная и качественная боевая техника, а также другие продукции военного назначения.

Мы закупаем современные боевые самолеты, боевые и военно-транспортные вертолеты, артиллерийские установки, бронетехнику, средства связи, беспилотные летательные аппараты из различных стран. В то же время наша Армия оснащается военной продукцией, изготавливаемой предприятиями Министерства Оборонной Промышленности Азербайджана.

Наряду с нашими партнерами, такими как Россия, Беларусь, Украина, мы также наращиваем наш военный потенциал в сотрудничестве с братской Турцией, Ираном, Пакистаном, Израилем, Южной Африкой и многими другими развитыми странами. С учетом того, что наша Армия располагает в своем арсенале большим количеством военной техники, оружия и боеприпасов российского производства, совместные рабочие группы оборонных ведомств двух стран сотрудничают на постоянной основе.

В целях обеспечения изучения и правильной эксплуатации нового вооружения и военной техники, принятых на вооружение нашей Армии, особое внимание уделяется подготовке кадров. На специально организованных курсах наши военнослужащие получают соответствующие знания и совершенствуют свои навыки.

Комплектование Армии офицерским составом, а также гизирями, мичманами и военнослужащими сверхсрочной службы проводится специальными военно-учебными заведениями и кадровыми органами Министерства Обороны.

Проходной балл на приемных экзаменах в Азербайджанском Высшем Военном Училище имени Гейдара Алиева значительно поднят с учетом повышенных требований, предъявляемых к выпускникам. В то же время приоритет здесь отдается абитуриентам, обладающим высоким уровнем знаний и интеллектуального развития, в том числе знаниями иностранных языков и компьютерными способностями. Поскольку предпочтение отдается полевым навыкам и тактическим знаниям курсантов, они с первого же курса отправляются на стажировку в воинские части, дислоцированные на линии фронта. Целью является повышение профессиональных качеств и очное знакомство с выполнением будущих служебных обязанностей.

С целью повышения уровня военного образования и плодотворного использования кадров, готовящихся в высших учебных заведениях для защиты страны, осуществляется сотрудничество с различными университетами на основе установления взаимных связей. Периодически организовывается проверка планирования учебного процесса, а также состояния обучения и проведения занятий в специальных учебных заведениях.

На основе проектов, реализуемых совместно с Национальной Академией Наук Азербайджана, были тестированы некоторые продукции военного назначения. В настоящее время продолжаются работы по их усовершенствованию.

Повышение уровня боевой и морально-психологической подготовки личного состава, в том числе укрепление военной дисциплины и правопорядка среди военнослужащих также являются основными приоритетными задачами руководства Министерства Обороны.

Для страны, проживающей в условиях войны одним из основных аспектов является обладание личного состава Армии, и в общем граждан здоровым морально-психологическим состоянием, высоким духом, чувством самоуверенности и патриотизма. Сегодня в азербайджанском обществе, нашей Армии преобладает именно такое настроение. Результатом всего этого является то, что народ глубоко верит в нашу Армию как в силу, способную выполнить любую боевую задачу.

В апреле 2016-го года во время напряжения на фронте сотни, тысячи молодых, в то же время наших соотечественников, проживающих за рубежом, обратились в Министерство Обороны, выразив готовность сражаться против армянских захватчиков.

С целью сохранения этого боевого духа на высшем уровне в нашей Армии глубоко изучается и пропагандируется среди военнослужащих богатый жизненный путь и деятельность общенационального лидера Гейдара Алиева, государственное и армейское строительство, экономические реформы, возрождение национального сознания, развитие национальной идеологии, военно-патриотическое воспитание молодежи и политическое наследие других сфер.

Пропагандируется внутренняя и внешняя политика, проводимая Президентом Азербайджанской Республики, Верховным Главнокомандующим, господином Ильхамом Алиевым во имя защиты и сохранения независимости и суверенитета, укрепления нашего государства, его усилия для превращения армии в мощную силу, его любовь к народу, родной земле, борьба за освобождение наших территорий от армянской оккупации. Также доводятся до внимания руководства Армии и личного состава задачи, поставленные перед Азербайджанской Армией.

Основываясь на план совместной деятельности Министерства Обороны с другими государственными органами, в воинских частях и специальных военно-учебных заведениях проводятся сотни мероприятий на темы укрепления юридических норм и военной дисциплины, предупреждения и устранения преступлений, защиты прав человека, в том числе прав военнослужащих, а также сохранения национально-духовных ценностей и направлений развития, пресечения пропаганды нетрадиционных религиозных течений, борьбы с религиозным радикализмом и т.д.

Одним из приоритетных направлений является и улучшение социально-бытовых условий военнослужащих. В результате внимания и заботы государства в последние годы в Баку, Гяндже и Нахчыване около 1400 военнослужащих обеспечены постоянным жильем. А около 2000 военнослужащих обеспечены служебными квартирами в различных регионах. 85 процентов личного состава Вооруженных Сил размещено в новых современных военных городках.

За короткое время, особенно в прифронтовой зоне, были построены и сданы в эксплуатацию около 40 новых военных городков. В настоящее время ведутся заключительные работы в 5 воинских частях. До конца года планируется завершить строительство 4 новых военных городков.

Кроме этого, на основании распоряжения Верховного Главнокомандующего в скором времени планируется обеспечить постоянным жильем еще около 500 военнослужащих.

Также планомерно осуществляются соответствующие меры с целью улучшения социально-бытового и продовольственного обеспечения военнослужащих воинских частей, расположенных в стационарных и полевых условиях, и подразделений на передовой.

Согласно плану норм и обеспечения, утвержденному соответствующими постановлениями Кабинета Министров Азербайджанской Республики, воинские части полностью обеспечены сезонным вещевым имуществом.

Личный состав воинских частей, расположенных на труднопроходимой местности и в горных условиях, был обеспечен консервированными национальными блюдами. Для военнослужащих в подразделениях и позициях, расположенных в местах, где питьевая вода не доступна, в течение дня на одного человека для приготовления пищи выдается 2,5 литра воды. В летнее время на 1 человека выдается 2 литра питьевой воды, зимой – 1 литр воды. В то же время проведены водопроводы к постам на боевых позициях.

Проведены комплексные мероприятия в области защиты здоровья военнослужащих и их семей, организации и улучшения медицинского обеспечения согласно современным стандартам в воинских частях, расположенных на передовой.

На территориях гарнизонов построены поликлиники, в воинских частях, в том числе в прифронтовой зоне сданы в эксплуатацию десятки медпунктов, оснащенных новым современным оборудованием.

В разных направлениях прифронтовой зоны созданы медгруппы, стационарные и мобильные полевые госпитали, полностью оснащенные современным оборудованием и предназначенные оказывать специализированную медицинскую помощь в условиях войны. Все воинские части, расположенные на передовой обеспечены амбулансами.

Одним словом, государство делает все необходимое для усиления потенциала армии. В стране, проживающей в условиях войны в первую очередь внимание должно уделяться армейскому строительству. Сегодня в государственном бюджете Азербайджана военные затраты стоят на первом месте. С целью укрепления материально-технической базы нашей Армии и модернизации вооружения начиная с 2014 года каждый год в этом направлении осуществляются соответствующие мероприятия и при поддержке государства эта деятельность будет продолжена.

И именно поэтому сегодня мы с полной уверенностью можем сказать, что оснащенная самым современным вооружением и военной техникой, имеющая большой патриотический дух, подготовленная с морально-психологической точки зрения Азербайджанская Армия готова и способна немедленно и с высоким профессионализмом выполнить любой приказ Президента, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами.

В день этого знаменательного праздника я бы хотел еще раз воздать дань памяти нашим шехидам и поздравить их родителей, семей, наших бойцов, потерявших свое здоровье во имя Родины, ветеранов, личный состав, в настоящее время несущий службу на линии соприкосновения войск, боевых дежурствах, в караульной службе, а также в составе миротворческих сил, представительствах Азербайджана в зарубежных странах, и пожелать им крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и успехов на службе.

Должен отметить, что за успехами Азербайджанской Армии несомненно стоит напряженный труд и продолжительная забота Президента страны, Верховного Главнокомандующего. От имени личного состава, который всегда ощущает эту заботу, и лично от своего имени поздравляю Верховного Главнокомандующего по случаю юбилея Вооруженных Сил.

Я заверяю, что весь личный состав Азербайджанской Армии готов оправдать оказанное ему доверие и восстановить территориальную целостность, освободив оккупированные территории. Наша Армия, служащая с волей к победе, будет и впредь всегда радовать азербайджанский народ своими достижениями.

Министр обороны Азербайджанской Республики, генерал-полковник Закир Гасанов

Minval.az