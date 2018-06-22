СМИ узнали подробности задержания бывшего заместителя председателя «Günay Bank» Эмина Зейналова.

Агентство АПА пишет, что в действительности Э.Зейналов присвоил 3 млн. манатов, а не 100 млн. Издание отмечает, что Зейналов был отстранен от занимаемой должности некоторое время назад за присвоение этой суммы.

Согласно другой информации, Зейналов принимал участие в операциях по обмену валюты в крупных размерах на «черном рынке». Он также создавал схемы нелегального денежного оборота, присвоив таким образом несколько миллионов манатов. Сообщается, что среди людей, чьи деньги были присвоены, много должностных лиц.

«Информация в СМИ о бегстве Зейналова из страны и объявлении его в розыск не нашла подтверждения. По причине того, что Э.Зейналов не вернул присвоенные деньги после увольнения, в правоохранительные органы было подано обращение. На основании этого обращения он был задержан сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью МВД.

Пока никаких заявлений от МВД и других правоохранительных органов по поводу задержания Зейналова, который находится в Управлении по борьбе с организованной преступностью, нет.

Наряду с этим, информация о присвоении Э. Зейналовым денежных средств банка в крупном размере опровергается как «Günay Bank», так и Палатой по надзору над финансовыми рынками Азербайджана», — отмечает агентство.

Комментируя этот вопрос агентству «Qafqazinfo» председатель наблюдательного совета «Gunay Bank» Махмуд Мамедов сказал, что обвинения беспочвенны и в банке не зарегистрированы факты кражи денег.

М.Мамедов отметил, что у Э. Зейналова были долговые обязательства перед партнерами по бизнесу: «Узнав об этом, я позвал его к себе и освободил от занимаемой должности. Однако слухи о его отъезде за границу беспочвенны».

Пресс-секретарь Палаты по надзору над финансовыми рынками Азербайджана Эльшан Аллахвердиев же сообщил, что информация о том, что Э.Зейналов похитил в «Günay Bank» 100 миллионов манатов и сбежал из страны, не соответствует действительности.

«Сотрудники Палаты более 1 месяца в соответствии с графиком проводят проверку в «Gunay Bank», и они не выявили фактов вывода из банка крупной суммы денег», — сказал Э.Аллахвердиев.

Э.Зейналов является исполнительным директором «Baku Languages and Business School».

Minval.az