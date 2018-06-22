«С целью сбалансирования доходов и расходов государственного и сводного бюджетов, дальнейшего усиления обороны и госбезопасности, усиления защиты малоимущих слоев населения было принято решение о пересмотре госбюджета на 2018 год».

Как передает АПА, об этом сообщил министр финансов Самир Шарифов на сегодняшнем заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству. По его словам, согласно поправкам, базовая цена на нефть в госбюджете увеличивается с 45 долларов за баррель до 55 долларов за баррель. «В результате этого, дополнительные поступления по налогу на прибыль, в основном от нефтегазовых компаний составят 500 млн. манатов. Госнефтекомпания Азербайджана получит 300 млн. манатов для проведения бурения на ряде месторождений (Умид, Карабах, Бабек), покрытия убытков в связи с продажей ОАО «Азерэнержи» газа по более низкой цене, нежели SOCAR его импортирует».

Он добавил, что поправки предусматривают увеличение доходной части госбюджета на 1 млрд. 983 млн. манатов или на 9,9% до 22 млрд. 110 млн. манатов. Расходная часть госбюджета будет увеличена на 2 млрд. 14 млн. манатов или на 3,6% до 23 млрд. 61 млн. манатов. После увеличения расходы госбюджета составят 30,9% ВВП на конец текущего года, что на 0,6% больше утвержденного показателя и на 5,8% — фактических показателей исполнения за 2017 год. Доходная часть госбюджета составит 29,6% ВВП, что на 33,9% превышает фактические показатели исполнения за 2017 год.

Доходы скорректированного сводного бюджета Азербайджана на 2018 год прогнозируются на уровне 28 086,8 миллиона манатов, что на 3 981,1 миллиона манатов или 16,5% больше утвержденного бюджета. Расходы сводного бюджета составят 26 537 миллионов манатов, что на 1 600,2 миллиона манатов или 6,4% больше утвержденных показателей. Согласно новым прогнозам, утвержденный ранее дефицит сводного государственного бюджета в размере 831,1 миллиона манатов сменится профицитом в 1 549,8 миллиона манатов.

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