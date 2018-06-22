Со вчерашнего дня в социальных сетях была запущена рекламная «акция» компании «Азпетрол», на радужных постерах которой были не менее радужные обещания, якобы в честь своего 20-летия компания дарит всем желающим по 1000 литров бензина марки АИ-95.

Отметим, что рассылку получили сотни тысяч человек, проживающих на территории Азербайджана, и многие в нее поверили.

Издание Minval.az связалось с офисом «Азпетрол», в котором сообщили, что данная рассылка ни что иное как вредоносный вирус. В данный момент компания проводит разбирательство с целью выявления хакеров, запустивших этот вирус на территории нашей страны.

Minval.az