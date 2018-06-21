Россия работает вместе с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ — США и Францией — над реализацией задач по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Об этом заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

«Этим [урегулированием] до сих пор мы все занимаемся — Россия вместе с США и Францией, как сопредседатели Минской группы ОБСЕ, с полного согласия Баку и Еревана работаем над тем, чтобы реализовать задачи, которые перед всеми нами стоят, — сказал он. — Чтобы это произошло, необходим консенсус между всеми сторонами конфликта». «И как только мы будем двигаться в этом направлении, я уверен, что урегулирование будет не за горами», — добавил глава МИД РФ (цитата по ТАСС).

Он напомнил, что Минская группа ОБСЕ была создана с согласия всех сторон конфликта и продолжает заниматься вопросами «освобождения территорий и политического урегулирования через определение окончательного статуса Нагорного Карабаха».

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