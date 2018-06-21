Тонну дикорастущей конопли (1947 кустов) обнаружили и уничтожили сотрудники Евлахского районного управления полиции за минувшие сутки.
Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел АР.
Тонну дикорастущей конопли (1947 кустов) обнаружили и уничтожили сотрудники Евлахского районного управления полиции за минувшие сутки.
Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел АР.
Дата: 2018/06/21 22:18
Раздел: Азербайджан, Происшествия
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