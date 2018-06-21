В освобожденное от армянской оккупации село Джоджуг Марджанлы на втором этапе переселилось более 50 семей.

Об этом в четверг говорится в сообщении Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана.

В связи с восстановлением освобожденного от оккупации села Джоджуг Марджанлы Джебральского района Президент Азербайджана Ильхам Алиев 24 января 2017 года подписал распоряжение. В соответствии с распоряжением, после очистки территории села от мин на первом этапе были построены 50 частных жилых домов, здание школы и другая соответствующая инфраструктура и 14 июня 2017 года сданы в эксплуатацию.

Согласно распоряжению главы государства от 15 июня 2017 года, на втором этапе восстановительных работ в селе были дополнительно построены 100 жилых домов, детский сад, медпункт и другие необходимые объекты.

Госкомитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев сообщает, что на данном этапе в Джоджуг Марджанлы переселено более 50 семей. В основном это семьи, временно размещенные в Баку и Ширване, Огузском, Сабирабадском и Билясуварском районах.

В настоящее время процесс переселения продолжается.

Minval.az