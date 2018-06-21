Завтра в столице Украины Киеве состоится открытие Торгового дома Азербайджана.

С этой целью в Украину отправится делегация во главе с министром экономики Азербайджана Шахином Мустафаевым. В церемонии открытия примут участие представители правительств двух стран, предприниматели и представители общественности.

Отметим, что это уже третий торговый дом Азербайджана, созданный в зарубежных странах. Первый торговый дом открылся в Минске (Беларусь) в мае 2017 года. Также в Латвии в конце прошлого года был зарегистрирован ООО «Торговый дом Азербайджана».

Ожидается, что еще один торговый дом Азербайджана заработает в Шанхае (Китай).

Согласно данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Украиной в январе-мае 2018 года составил 304,8 миллиона долларов, из которых свыше 144 миллиона долларов пришлись на экспорт азербайджанской продукции в Украину. За год товарооборот между странами вырос на 36,5 процента.

Minval.az