Новые правила внутришкольного оценивания, предусматривающие снижение учебной нагрузки на учеников в средних школах, будут применяться с 2018/2019 учебного года.

Об этом в четверг сказал министр образования Азербайджана Джейхун Байрамов.

По его словам, был проведен анализ в связи с внутришкольным оцениванием.

«В ближайшее время в связи с этим будет принято решение», — сказал министр.

Байрамов также отметил, что развитие образования является важным фактором с точки зрения прогресса Азербайджана, и сказал, что за период, прошедший после принятия Госстратегии развития образования в стране, наблюдалась положительная динамика в сфере образования, за прошедшие пять лет были достигнуты успехи в ряде сфер.

Байрамов сказал, что до 2020 года планируется довести охвата дошкольной подготовкой до 90 процентов. Министр отметил, что другой целью является улучшение качества образования, и сказал, что в связи с этим осуществляется ряд проектов.

Minval.az