«Пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян, меняющий министров обороны как перчатки не перестает удивлять всех своими глупыми и неуместными комментариями».

Об этом заявил начальник пресс-службы Министерства обороны Азербайджана, полковник Вагиф Даргяхлы, комментируя высказывания А.Ованнисяна об освобождении азербайджанской армией 11 тысяч гектаров территорий на Нахчыванском направлении фронта.

«Но, на этот раз к удивлению, даже самих армян, пресс-секретарь МО Армении поневоле выплеснул правду о министре обороны Азербайджана, назвав его освободителем. Да, азербайджанская армия является освободителем и защитником собственных земель. В отличие от противника, мы не претендуем на чужие земли, но и собственные территории под оккупацией не оставим.

Именно поэтому недалек тот день, когда воин-освободитель азербайджанской армии вышвырнет последнего оккупанта с исконно азербайджанских земель», — отметил начальник пресс-службы МО Азербайджана.

Minval.az