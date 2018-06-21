В Азербайджане в связи с обрушением моста в Гейчае задержаны семь человек.

Об этом в четверг говорится в совместном сообщении Генпрокуратуры, МВД, МЧС и министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, пишет Тренд.

На основе собранных материалов Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по статье 192 (незаконное предпринимательство), 255 (нарушение правил охраны и использования недр) и 308 (злоупотребление должностными полномочиями) Уголовного кодекса, а также были осуществлены неотложные мероприятия следственно-оперативными группами, состоящими из опытных сотрудников правоохранительных органов и специалистов соответствующих государственных структур.

Расследование показало, что 14 карьеров занимались незаконным производством песка и гравия, не имея лицензии и других соответствующих документов, еще 41 карьер вопреки решению Кабинета министров о прекращении эксплуатации месторождений продолжил свою работу, в итоге государству был нанесен ущерб в размере более 16 миллионов манатов.

Minval.az