«Мы похожи внешне с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым, отчего нас порой путают». Об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, рассказывая об отношениях с зарубежными коллегами.

«В странах Латинской Америки, Персидского залива есть те, кого мы называем brother (брат). Мы похожи внешне с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым, отчего нас порой путают. На собраниях задают вопросы, касающиеся Азербайджана. Раньше я думал, что эти вопросы задают потому, что я турок. Однако потом я узнал, что меня путают с Эльмаром. Ему тоже в самолете задавали вопросы о Турции. У нас прекрасные отношения с министром иностранных дел Узбекистана Абдулазизом Камиловым. Китайцы очень официальные. Однако министр иностранных дел Китая уже давно называет меня brother (брат)», — рассказал Чавушоглу.

Minval.az