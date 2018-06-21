Правительство Азербайджана планирует увеличить в 2018 году расходы на оборону на 6,1% — до 2 млрд 905,2 млн манатов ($1,709 млрд) по сравнению с первоначально предусмотренным в госбюджете объемом.

Минфин Азербайджана опубликовал текст поправок в проекте госбюджета на 2018 год, представленных в парламент.

Как передает Интерфакс-Азербайджан, на 2018 год расходы на оборону были утверждены в размере 2 млрд 738,7 млн манатов ($1,611 млрд).

Согласно тексту поправок, в структуре расходов на оборону 1 млрд 384 млн манатов планируется направить на финансирование вооруженных сил (рост на 1,3% по сравнению с первоначально утвержденной суммой), 1 млрд 388,1 млн манатов (рост на 10,3%) – на прочие расходы, 130,3 млн манатов (рост на 16,7%) – на финансирование органов национальной безопасности.

В 2017 году расходы на оборону в госбюджете Азербайджана составили 2 млрд 621,2 млн манатов ($1,541 млрд).

Minval.az