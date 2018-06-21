Девушку, вызвавшую своим поведением и одеждой неоднозначную оценку в обществе и в соцсетях, ищет полиция Бакинского метрополитена. Об этом Sputnik Азербайджан стало известно в правоохранительных органах.

Напомним, что на днях в сети было распространено видео, снятое в вагоне поезда бакинского метро. На нем видно, как девушка, одетая в короткие шорты, своим видом вызвала недовольство некоторых пассажиров. Последние накинулись на нее с оскорблениями, обвиняя в распутстве и заявляя, что не подобает азербайджанке разгуливать в таком виде. В ответ девушка попыталась защитить себя словами: «Я такая! Что вы мне сделаете?».

Спустя некоторое время неизвестный источник распространил информацию о самоубийстве, якобы совершенном этой самой девушкой после конфликта в метро.

Однако, как оказалось, девушка жива — об этом сообщили правоохранители по итогам поиска среди тел, обнаруженных на территории столицы за последние дни.

Но проблема в том, что девушкой заинтересовались в полиции. Так, от руководства полиции метрополитена поступило указание расследовать хулиганство, имевшее место в подземке с участием девушки в шортах, пишет агентство.

Minval.az