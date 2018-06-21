МВД Азербайджана обратилось к владельцам транспортных средств с просьбой не оставлять в автомобилях деньги, телефон и другие ценные вещи, передает Тренд.

В обращении говорится, что из салона автомобиля могут быть украдены ценные вещи, документы и т.д., в особенности при парковке машины в темное время суток, в том числе, когда автомобиль оставлен на незначительное время, в частности на автомойках и в ремонтных цехах.

Чтобы не сталкиваться с подобными случаями, водителям, выходя из машины, рекомендуется брать с собой деньги, телефон, личные документы и другие ценные вещи, и, по возможности, останавливать транспортные средства не в неконтролируемых местах, а на территориях, охваченных камерами «Безопасный город», а также на освещаемых участках улиц и дворов.

Minval.az