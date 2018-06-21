Азербайджан в числе лидеров среди стран СНГ по низкому уровню бедности.

Об этом говорится в опубликованном Межгосударственным статистическим комитетом СНГ «Мониторинге показателей ЦУР в регионе СНГ».

Самый высокий уровень бедности зафиксирован в Таджикистане. Доля населения Таджикистана, живущего за национальной чертой бедности, составила 30,3%. Уровень бедности в Таджикистане в 2016 году по сравнению с 2015 годом сократился на 1,3%.

В Армении в позапрошлом году по национальным параметрам бедствовало 29,4% населения, а в Кыргызстане – 25,4%. При этом Кыргызстану, который в 2015 году опережал по уровни бедности даже Таджикистан, за один год удалось сократить долю бедного населения сразу на 6,7%.

Сравнительно низкий уровень бедности зафиксирован в Казахстане (2,6%), Украине (3,8%), Беларуси (5,7%) и Азербайджане (5,9%).

В России в 2016 году доля бедного населения, по национальной методологии, составила 13,3%, как и в 2015 году.

Данные по Молдове, Туркменистану и Узбекистану отсутствуют.

Бедными, согласно национальной черты бедности, считаются лица, чьи доходы (расходы) ниже официально установленных национальных границ. В ряде стран — это прожиточный минимум, в других – черта бедности представляет собой стоимостную оценку потребительской корзины, как правило, включающей, в отличие от прожиточного минимума, более ограниченный набор товаров и услуг.

Существует также международная черта бедности, установленная Всемирным банком. Согласно этой методологии, бедными считаются люди, которые зарабатывают ниже 1,9 долларов в день.

Доля бедных в соответствии с методологией Всемирного банка в Кыргызстане составила 2,4%, в Армении – 1,9%.

В других стран Содружества наличие таких людей не зафиксировано. Данные по Азербайджану, Туркменистану и Узбекистану не приводятся.

Minval.az