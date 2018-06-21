С 1 июля 2018 года будут применяться новые механизмы контроля за экспортно-импортными операциями, в том числе за импортом в страну пестицидов, биологических препаратов и агрохимических веществ.

Об этом АПА сообщил руководитель пресс-службы Агентства продовольственной безопасности Мансур Пириев.

По его словам, будет разрешен импорт в Азербайджан пестицидов, биологических препаратов и агрохимических веществ, прошедших государственную регистрацию Агентства продовольственной безопасности, имеющих сертификаты качества и происхождения.

Minval.az