В результате контрнаступательной операции, проведенной на днях Особой Общевойсковой Армией, 11 000 гектаров территории, оккупированной Арменией в 90-х годах, а также важные стратегические высоты перешли под контроль азербайджанской армии.

Как сообщает АПА со ссылкой на пресс-службу Особой Общевойсковой Армии, одним из наиболее важных объектов, освобожденных от оккупации, был винный завод в поселке Гейдарабад Садаракского района.

Личный состав нашей армии, очистив территорию от вражеских сил, установил посты на стратегических позициях.

Винный завод и его окрестности были начинены сотнями мин. В настоящее время на указанной территории проводится разминирование, а завод полностью дезинфицируется от отходов.

Нахчыванское телевидение подготовило репортаж с освобожденной от оккупации территории.

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