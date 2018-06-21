В связи с подготовкой и проведением военного парада по случаю отмечаемой 26 июня 100-летней годовщины создания ВС Азербайджана будет изменена схема движения автобусов, курсирующих по проспекту Нефтяников — площади Азнефть и близнаходящимся улицам.

Об этом говорится в сообщении Бакинского транспортного агентства (БТА), распространенном в четверг.

Движение автобусов №№1, 2, 4, 5, 6, 18, 21, 32, 46, 65, 88, 125, 175 и экспресса H1 будет организовано согласно ограничениям, которые будут применяться до завершения мероприятия.

Minval.az