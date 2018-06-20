В Евлахском районе зафиксирован факт массового отравления на хлопковом поле.
«Репорт» сообщает о 24 пострадавших. Из них 8 являются детьми.
В Евлахском районе зафиксирован факт массового отравления на хлопковом поле.
«Репорт» сообщает о 24 пострадавших. Из них 8 являются детьми.
Дата: 2018/06/20 23:37
Раздел: Азербайджан, Важно
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