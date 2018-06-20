В Азербайджане будет проводиться возрастная классификация не только продукции средств массовой информации, аудиовизуальной продукции, предусмотренной для оборота и потребления в стране, но и компьютерных и других электронных игр.

Это предусмотрено законопроектом «О защите детей от вредной информации», принятом в первом чтении Милли Меджлисом (парламентом) Азербайджана.

Согласно проекту, маркировка на компьютерных и других электронных играх, производимых на территории страны, должна проводиться до поступления их в продажу, представления потребителю или размещения в сети.

Таким образом, на продукции и упаковке производитель или распространитель будут размещать указание о возрастной категории.

На продукции, предназначенной для категории «до шести лет», будет маркировка «6-», для категории «от шести лет» — маркировка «6+», для категории от «12 лет» — «12+», для категории «от 16 лет» — «16+», для категории «от 18 лет» — маркировка «18+».

Отметим, что информационная продукция – это продукция средств массовой информации, аудиовизуальная продукция, компьютерные и другие электронные игры, предназначенные для оборота и потребления в стране, а также другая информационная продукция, распространяемая посредством культурно-массовых мероприятий и телекоммуникационных сетей.

Ожидается, что закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

Minval.az