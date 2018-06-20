Сегодня в штаб-квартире УЕФА прошли жеребьевки 1-го и 2-го квалификационных раундов Основного пути Лиги Европы по футболу, где Азербайджан представляют клубы «Габала», «Нефтчи» и «Кешля».

Как сообщает «Азериспорт», в преддверии жеребьевки УЕФА распределил команды по группам. Все наши клубы в числе сеяных.

По итогам жребия, «Кешля» сыграет в 1-м раунде с «Бальцаном» (Мальта), «Нефтчи» ждут матчи с «Уйпештом» (Венгрия), «Габала» встретится с «Прогрессом» (Люксембург).

Матчи этого раунда пройдут 12 и 19 июля. Первый матч дома проведет «Нефтчи», а «Кешля» и «Габала» начнут в гостях.

Отметим, что у «Габалы» 12-й показатель в рейтинге, а у «Кешли» и «Нефтчи» – 26-й.

Minval.az