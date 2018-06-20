«20 июня — день солидарности с беженцами всего мира. В этом году мы стали свидетелями рекордного показателя количества беженцев во всем мире».

Как сообщает АПА, об этом в своей заключительной речи на мероприятии, посвященном Всемирному дню беженцев, сказал представитель Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Азербайджане Фурио де Ангелис. Он сказал, что число беженцев в этом году увеличилось на 2,9 млн. и достигло 68,5 млн. человек: «Число беженцев, покинувших свою страну, чтобы спастись от конфликтов и преследований, составило 25,4 млн. человек, большинство из них лица моложе 18 лет. Число лиц, вынужденно переселившихся в пределах своих собственных стран, составило 40 миллионов человек, среди них есть и азербайджанцы».

Ф.Д.Ангелис отметил, что Азербайджан хорошо понимает страдания и трудности, которые приносят с собой конфликты: «Я поздравляю правительство с возвращением вынужденных переселенцев в Джоджуг Марджанлы и желаю, чтобы это возвращение стало символом великого возвращения».

Подчеркнув, что Азербайджан является страной, которая обеспечивает беженцев безопасным жильем, представитель ООН высоко оценил сотрудничество Баку в вопросе обеспечения защиты и благополучия беженцев».

Minval.az