«Средний размер трудовых пенсий в Азербайджане с 2003 года вырос в 11,3 раза».

Как сообщает АПА, об этом сказал заместитель министра труда и социальной защиты населения Натиг Мамедов на пленарном заседании XV Бакинской Международной конференции омбудсманов, проходящей на тему «Роль национальных институтов прав человека в обеспечении и поощрении правового равенства».

По его словам, также увеличился объем ежегодных средств, выделяемых на финансирование трудовых пенсий.

Замминистра отметил, что в 2017 году была оказана необходимая помощь 96 жертвам торговли людьми, началось строительство третьего 120-квартирного дома для выпускников детских домов, потерявших обоих родителей.

Minval.az