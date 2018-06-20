Пенсии военнослужащих, госслужащих, депутатов, членов ЦИК и лиц других категорий, охваченных статьей 20 закона Азербайджанской Республики «О трудовых пенсиях», в ближайшие дни будут выплачены с перерасчетом.

Как заявил АПА пресс-секретарь Министерства труда и социальной защиты населения Фазиль Талыбов, рост их трудовых пенсий связан с повышением заработной платы по профильным отраслям. «В ближайшие дни пенсии лиц этих категорий будут выплачены с перерасчетом с учетом роста заработной платы за предыдущие месяцы».

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