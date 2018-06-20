За январь-май 2018 года в Азербайджан из-за рубежа импортировано 7 294 автомобиля, что на 4 637 ед. или в 2,97 раза больше по сравнению с аналогичным показателем за соответствующий прошлогодний период.

Как сообщили АПА в Госкомтаможни, из них 37 автомобилей – транспортные средства, предусмотренные для перевозки 10-ти и более человек, включая водителя, 6 464 – легковые автомобили, предусмотренные в частности для перевозки пассажиров, и другие моторные транспортные средства, 743 – грузовые автомобили, 50 – автомобили спецназначения.

Minval.az