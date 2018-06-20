Азербайджан 26 июня на военном параде, посвященном 100-летию создания Вооруженных сил страны, продемонстрирует вертолеты американского производства Bell-412, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» военный источник.

«Вертолеты Bell-412 уже приняты на вооружение. Они будут продемонстрированы на военном параде»,- сказал собеседник агентства.

По его словам, это первые вертолеты несоветского/российского производства, которые приняты на вооружение азербайджанской армией.

«Наряду с Bell-412, на параде совершат полет вертолеты Ми-24, Ми-24G, ударный Ми-35M, военно-транспортный Ми-17 и корабельный многоцелевой Ка-27»,- отметил он.

Minval.az