Бывший зампред правления Günaybank Эмин Зейналов обратился в правоохранительные органы из-за клеветы в свой адрес.

Как рассказал сам Э.Зейналов сайту FED.az, он обратился по этому поводу в Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД.

«Я находился и сейчас нахожусь в Баку, за границу не ехал. Просто у меня были долговые проблемы с бизнес-партнерами, которые не относятся к банку», — отметил он.

Накануне ряд СМИ писали о том, что Э.Зейналов взял в Günaybank 100 млн манатов и сбежал за границу.

Minval.az