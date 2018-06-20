Сегодня издание Minval.az опубликовало шокирующую новость о том, как в Лерике была изнасилована 13-летняя девочка. Ребенок подвергся насилию дважды, причем, одним и тем же «человеком», угрожавшим ей видеокадрами, снятыми во время первого полового контакта с ней. В результате этого страшного преступления девочка в данный момент на 4-м месяце беременности, ее семья, не в силах вынести позора дочери, уехала из села. О насильнике известно только то, что ему 25 лет, что его дядя занимает какой-то пост на госслубже, и что насильник – после того, как поднялась буча и односельчане решили линчевать его как педофила, «похитил» свою жертву, якобы с целью на ней жениться.

Маразматический сценарий явно больного на голову извращенца и его аналогично больных циничных родственников, готовых на все ради отмазки своего великовозрастного чада от тюрьмы.

Когда подобные вопиющие случаи происходят в Азербайджане – стране со своеобразными строгими кавказскими традициями, становится очень обидно, ведь семья в нашей стране – опять же согласно кавказским законам – цементируется уважением и любовью к детям. А тут — изнасилованная 13-летняя девочка, к тому же – беременная от насильственного полового акта. Просто не верится, что такое вообще возможно. Но, к сожалению, это печальный факт, от которого никуда не денешься. А значит, будем обсуждать.

Согласно мнению правозащитника Эльдара Зейналова, в том случае, если сработают высокопоставленные связи (а в Азербайджане такое возможно), это дело смогут замять.

— Как именно? Не расскажете?

— А сценарий такой: прежде всего, постараются представить дело не как изнасилование с шантажом, а как добровольный секс с малолетней морально испорченной партнершей, которая «сама соблазнила взрослого мальчика», этакой современной Лолитой. Понимаете? Этакий «нецелованный и небалованный» богатенький мальчик был коварно совращен малолетней Лолитой, и даже видео снял по ее личной настойчивой просьбе, чтобы она могла похвастаться своей победой перед подружками, а при случае — и шантажировать его, чтобы выбить из его богатой родни отступные.

Но в любом случае останется всего одна маленькая и очень неудобная для насильника деталь — возраст, ввиду которого, как ни крути, действия сексуального характера являются очень серьезным преступлением, классифицированного в УК АР как педофилия. Девочка была не просто несовершеннолетней (некоторые выглядят старше своих лет), но и заведомо несовершеннолетней, потому что насильник знал, что она учится в школе.

— Какое наказание предусматривает закон за такое тяжкое преступление?

— Согласно статье 149 Уголовного кодекса («Изнасилование») изнасилованием считается «половое сношение с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей». Изнасилование с применение насилия звучит как тавтология, но имеется в виду физическая сила. В самом легком варианте оно наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет. 149.2. те же деяния: 149.2.1. совершенные группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 149.2.2. повлекшие заражение потерпевшим лицом венерическим заболеванием; 149.2.3. совершенные в отношении лица, заведомо для виновного не достигшего совершеннолетия; 149.2.4. соединенные с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а также совершенные с особой жестокостью по отношению к потерпевшему лицу или к другим лицам; 149.2.5. совершенные неоднократно, — наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет. 149.3. Те же деяния: 149.3.1. повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего лица; 149.3.2. повлекшие по неосторожности заражение потерпевшей ВИЧ-инфекцией или иные тяжкие последствия. Но действия лерикского педофила расцениваются по параграфу 149.3.3 — совершенные в отношении потерпевшего лица, заведомо для виновного не достигшего четырнадцатилетнего возраста. Это преступление наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

Хотя дело следует инкриминировать согласно с третьей частью статьи, потому что есть отягчающие обстоятельства: это было изнасилование девочки, заведомо для виновного не достигшей совершеннолетия (ст. 149.2.3), к тому же совершенное неоднократно (ст. 149.2.5), а это тянет на срок от 5 до 10 лет. К тому же, если парень знал, что ей меньше 14 лет, то это подпадает под статью 149.3.3. Да и беременность могут засчитать как иные тяжелые последствия для потерпевшей (ст. 149.3.2). А по этой части 149-й статьи наказание составляет уже от восьми до пятнадцати лет.

— А если учесть тот факт, что законы в нашей стране – в силу определенных обстоятельств – не всегда работают в полную силу, то каким образом будут развиваться события?

— Если невероятными усилиями прокуратуры и суда удастся доказать, что изнасилования не было, а было добровольное половое сношение, то и тут ответственности не избежать, уже по «педофильской» статье 1522 УК. («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста»). Согласно этой статье, половое сношение или иные действия сексуального характера, совершенные лицом, достигшим совершеннолетнего возраста, с лицом, заведомо не достигшим 14-летнего возраста, наказываются лишением свободы на срок от 3 до 6 лет. Как видите, разница в сроках весьма существенная, и в данный момент все будет зависеть от прокуратуры.

Вне зависимости от того, как с виновным обойдется официальный закон, есть еще «тюремные понятки». Статья очень не уважаемая в тюрьмах, и по тюремным «поняткам», сокамерники могут устроить парню «веселую» жизнь — от выполнения самых тяжелых работ до пассивной сексуальной эксплуатации его самого. Я просто уверен, что и сам насильник, и его родня больше всего боится именно этого пунктика.

А добрый дядя судья может войти в положение «бедного оступившегося, соблазненного мальчика» и учесть смягчающие обстоятельства, которые превратят наказание в условное. При большом желании их всегда можно найти.

Кроме того, есть лазейки в законе: первая судимость, больная мама на содержании и т.п.

— Семья девочки покинула Лерик из-за позора дочери. Но это сейчас, на первых порах, как говорится. Скажите, каким должно быть дальнейшее поведение?

— Естественно, что составной частью защитного сценария бывает нейтрализация потерпевшей и ее семьи, с помощью угроз, компрометирующих слухов, подкупа. Однозначно, сейчас много зависит от поведения семьи изнасилованной девочки и принципиальности районной прокуратуры.

Но семья принципиально (а я думаю, что в таком деле гораздо важнее честь и достоинство дочери, чем страх или материальные блага) может не поддаться на посулы и угрозы, и не отказаться от защиты своего ребенка (если помните, в похожем случае, тоже в южной зоне, мать якобы советовала дочери добровольно отравиться и не позорить семью). В таком случае все будет зависеть от прокуратуры, и, в первую очередь, то самое видео, которое использовалось для шантажа, станет не только вещественной уликой для того, чтобы наказать виновного, но и отягчающим обстоятельством. Потому-то сторона насильника и настаивает на «браке» с потерпевшей (который, кстати, невозможен по закону – опять же из-за несовершеннолетия девочки).

Если же родственники потерпевшей все же пойдут на сделку с насильником, то половые сношения превратятся из изнасилования в «лавстори» с Лолитой, причем срок в этом случае может быть и условным. Сейчас, когда уже пошел шум, и из-за беременности замять дело полностью не получится, для прокуратуры наступает момент выбора между 149 и 152 статьями. Как раз в это время обычно пытаются задействовать различные коррупционные схемы, чего, как я надеюсь, в данном случае не произойдет.

— В некоторых странах, в том числе и в соседнем Казахстане, в качестве меры наказания за педофилию используется химическая кастрация. Как Вы считаете, стоит ли обсуждать этот вопрос в ММ – хотя бы в качестве меры устрашения? Возможно, в таком случае, подобные случаи сошли бы на нет?

— Однозначно, не стоит этого делать. Хотя бы потому что может быть человека оговорили. Потом выявится горькая правда, а человек уже кастрирован. Это делает кастрацию сродни смертной казни, которую после исполнения уже не отменишь. Кроме того, если у человека маниакальные наклонности, то кастрация не поможет. Приведу один пример.

В одной из европейских стран серийный насильник малолетних попросил себя кастрировать, в качестве доказательства своего раскаяния. Его освободили досрочно, и он взялся за старое. Химическая кастрация не лишает человека детородного органа, и при стимулировании препаратами вроде виагры достигается эрекция. Главное для этого маньяка было не столько сексуальное наслаждение от акта с маленькими детьми, а причинение им боли и страданий – именного этого он и обивался. Несколько раз его задерживали по горячим следам, но ему безотказно помогала справка о кастрации, пока его не опознала последняя жертва, и все не выяснилось.

— Получается, что под прицелом — дети? И если в законе столько лазеек, и завтра – опять же согласно этим лазейкам — кому-то это сойдет с рук, то этим воспользуются другие насильники?

— Все зависит от того, насколько принципиально себя ведут служители закона. Ведь не секрет, что правоохранительные органы гонят план «от достигнутого». В свое время они довели снижение числа зарегистрированных изнасилований до 20 с небольшим в году. То есть на 10-миллионный Азербайджан отмечалось всего одно изнасилование в 2 недели. Это, конечно, нереальная цифра, но ее вывели и ею гордились. Такая погоня за показателями создает заговор против жертв, когда на них давят не только насильники, но и те, кто по закону должен защищать граждан. Вместо того, чтобы гордиться наказанием насильника, полиция гордится, что в ее районе в этом году зарегистрировано на 1-2 изнасилования меньше, чем в предыдущем.

Естественно, что новость об изнасиловании уже разделила общественность на две части. Да, не удивляйтесь: нашлись люди, утверждающие, что девочка (как и прогнозировал в своем комментарии Minval.az Эльдар Зейналов) специально заманила парня «в целях женить его на себе», что девочку «неправильно воспитали», и так далее. Советов и порицаний было много, и вряд ли кто из этих комментаторов хотя бы на минутку задумался: изнасилована 13-летняя девочка. Изнасилован ребенок, и ребенок этот сейчас на 4-м месяце беременности. В силу своего возраста девочка не сможет ни доносить, ни родить. Искалеченная, изуродованная, растоптанная судьба, которой своим детям порицающие никогда бы не поделали. Но в таком случае, может быть, стоит быть более милосердными по отношению и к чужому ребенку?

Яна Мадатова

Minval.az