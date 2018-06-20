Сегодня 20 июня — Всемирный день беженцев.

Как сообщает Report, согласно резолюции Генассамблеи ООН от 2000 года, в связи с 50-летием конвенции ООН «О статусе беженцев» 1951 года, с 2001 года 20 июня объявлен Всемирным днем беженцев.

Как сообщили Report в Государственной миграционной службе, при совместной организации азербайджанского представительства Верховного комиссариата ООН по делам беженцев, Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев и Государственной миграционной службы в Международном центре мугама будет проведено мероприятие.

В мероприятии примут участие представители госорганов, министерств, комитетов и других организаций, представители аккредитованных в стране дипмиссий, международных и местных гуманитарных структур, представители беженцев и вынужденных переселенцев.

По информации ГМС, в настоящий момент службой зарегистрировано 75 иностранцев, получивших статус беженцев.

Minval.az