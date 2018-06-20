В отношении пытавшегося незаконно пересечь госграницу Рамина Гаджилы возбуждено уголовное дело.

В следственном управлении Государственной пограничной службы в отношении него выдвинуто обвинение по статье 29,318.1 (Пересечение охраняемой государственной границы Азербайджанской Республики без установленных документов или вне контрольно-пропускного пункта государственной границы).

Решением Сабаильского суда в отношении Р.Гаджилы избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца. Он не согласился с обвинением.

Minval.az