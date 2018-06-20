Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов заявил, что страна закупает только самые передовые виды вооружения.

«Информация о том, что Азербайджан закупает использованное вооружение исходит от спецслужб Армении. Азербайджан покупает только самое передовое вооружение – Полонезы, БМП-3, Солнцепек, танк Т-90», — сказал З.Гасанов на пресс-конференции в среду, передает Интерфакс-Азербайджан.

По его словам, Азербайджан продолжит закупать самое современное вооружение.

«Кроме того, мы тесно сотрудничаем министерством оборонной промышленности Азербайджана, продукция которого также отвечает современным требованиям. Они поставляют нам боеприпасы и другие необходимые компоненты вооружения», — добавил министр.

Minval.az