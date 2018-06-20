Азербайджан приобрел вертолеты, способные уничтожать цели противника не вступая в поле боя, заявил министр обороны Закир Гасанов.

«Азербайджан закупил вертолеты, которые будут уничтожать цели противника и при этом не входить в поле боя. Эти вертолеты оснащены системами, которые позволяют наносить огонь на расстоянии 10-50 км», — сказал З.Гасанов на пресс-конференции в среду.

По его словам, азербайджанская армия на военном параде 26 июня продемонстрирует новейшую технику и вооружение. «У нас имеется также вооружение, которое мы пока не будем демонстрировать, так как испытания над ними еще не провели», — добавил он.

Minval.az