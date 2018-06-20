Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов подтвердил освобождение 11 тыс. гектаров в Нахчыване от армянской оккупации.

«Это тактически важная операция, проведенная нашей армией. Я доволен ее итогами. Главное, мы взяли под контроль дорогу в Лачин», — сказал З.Гасанов на пресс-конференцию в среду.

По его словам, в ходе Гызылгая – Гуннутской операцией на нахчыванском фронте освобождено 11 тыс. га.

«Это наши территории, которые находились под оккупацией более 25 лет, и мы их освободили», — цитирует министра «Интерфакс-Азербайджан».

Minval.az